المحكمة العليا في إسرائيل تنحاز إلى نتنياهو وترفض منعه من تشكيل الحكومة

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأحد، التماسا يطالب بمنع رئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة.





وبحسب "يديعوت أحرونوت" العبرية، قدمت عدة جهات التماسا للمحكمة العليا للحيلولة دون تكليف تنياهو الحكومة بسبب لوائح الاتهام الموجهة ضده في قضايا فساد.





ويأتي ذلك بعدما طلب نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أعلن ريفلين أنه لن يمدد التفويض الممنوح لزعيم حزب "أزرق أبيض" بيتي جانتس لتشكيل الحكومة.





وأشارت الصحيفة إلى أن تفويض تشكيل الحكومة الممنوح إلى جانتس ينتهي يوم غد الاثنين.





وذكرت الصحيفة أن نتنياهو قال إنه يحظى بدعم 59 عضوا في الكنيست ، الذي يتألف من 120 مقعدا، وينبغي أن تتاح له الفرصة لتشكيل ائتلاف بعدما أتيحت الفرصة لجانتس الذي حظى بدعم 54 عضوا.



