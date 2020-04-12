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فن

محمد رجب يهنئ أمير كرارة على مسلسل الاختيار

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:02 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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محمد بدران
حرص الفنان محمد رجب على تهنئة صديقه الفنان أمير كرارة على مسلسله الجديد الاختيار، وذلك عبر حسابه على "انستجرام" .

ونشر محمد رجب بوستر العمل وكتب قائلًا:  "الف مبروك حبيبي وأخويا إن شاء الله تكسر الدنيا".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي. 


تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاة العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏


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