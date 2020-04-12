محمد رجب يهنئ أمير كرارة على مسلسل الاختيار

حرص الفنان محمد رجب على تهنئة صديقه الفنان أمير كرارة على مسلسله الجديد الاختيار، وذلك عبر حسابه على "انستجرام" .





ونشر محمد رجب بوستر العمل وكتب قائلًا: "الف مبروك حبيبي وأخويا إن شاء الله تكسر الدنيا".





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.









تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاة العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏







