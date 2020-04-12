محمد رجب يهنئ أمير كرارة على مسلسل الاختيار

حرص الفنان محمد رجب على تهنئة صديقه الفنان أمير كرارة على مسلسله الجديد الاختيار، وذلك عبر حسابه على "انستجرام" .
ونشر محمد رجب بوستر العمل وكتب قائلًا: "الف مبروك حبيبي وأخويا إن شاء الله تكسر الدنيا".
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.
تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاة العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.