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أخبار العالم

عقب انتقادات للحكومة.. أردوغان يرفض استقالة وزير الداخلية

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:01 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قسم الخارجي
رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو، حسبما أفادت وكالة الأناضول الحكومية.


وأعلن وزير الداخلية التركي استقالته من منصبه في تغريدة على تويتر عقب انتقادات للحكومة وإدارته تحديدا على خلفية تعاملها مع أزمة كورونا، وقرارات الحظر المفاجئة المتخذة في 31 مدينة مما أدى إلى أزمة داخلية.


في وقت سابق أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل تركيا 97 وفاة و4789 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 1198.


كانت السلطات في تركيا أعلنت في مساء الجمعة، العزل العام لمدة يومين في 31 إقليما، تضم مدن إسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى الأخرى.


وبدأ سريان العزل التام، الذي تضمن حظرا للتجول، من منتصف ليل الجمعة ، ما يعني أنه لم تكن هناك فرصة أمام الأتراك سوى 3 ساعات لشراء احتياجاتهم الأساسية.
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