حاكم ولاية نيويورك: ما يحدث بسبب كورونا فاق أحداث مأساة 11 سبتمبر

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، عن تسجيل 758 حالة وفاة في الولاية خلال 24 ساعة الماضية.





وقال كومو في مؤتمر صحفي: "كل عائلات الولاية تعاني بسبب فيروس كورونا المستجد".





وأضاف أنه اليوم السادس الذي تفقد فيه الولاية أكثر من 700 شخص في اليوم الواحد، معبرا عن أماله في انخفاض هذا العدد بسرعة للغاية.





يذكر أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة 9385 شخصا حتى الان في ولاية نيويورك فقط.





وتابع أن أحداث 11 سبتمبر 2001، كان يعتبرها مأساة حياته، إلا أن ما يفعل فيروس كورونا المستجد في الولاية يفوق هذه المأساة.