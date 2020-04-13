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محافظات

إدارة العمالة غير المنتظمة بأسوان: تجهيز 155 مكتب بريد لصرف المنحة الاستثنائية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:10 ص
إدارة العمالة غير
إدارة العمالة غير المنتظمة بأسوان: تجهيز 155 مكتب بريد
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شاذلى عبد الفتاح
قال ممدوح  ميلاد، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بأسوان، إن هناك 155 مكتب بريد على مستوى محافظة أسوان، جاهزون لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، والتى يصل عدد المستفيدين منها إلى 13 ألفا و340 مستفيدا، بالإضافة إلى استعداد 7 فروع رئيسية لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وأيضًا 33 فرع بنك قرية موزعين في جميع أرجاء المحافظة.

وأشار مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، أن الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصى لكل مستحق سوف تحدد مكتب البريد المختص لتسليمه فيزا كارت بريد (ATM) مجانًا وبدون أي تكلفة مالية وذلك ليتمكن المواطن المستحق من استخدامها لصرف المنحة المقررة.   

وأوضح أن 90 % من مكاتب البريد على مستوى المحافظة يمتد عملها الرسمى لتقديم خدماتها يوميًا حتى الساعة الخامسة مساء، وذلك تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين لمنع التزاحم والتكدس. 

ومن جانبه وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مدير عام البريد للتأكد من جميع التجهيزات داخل مقرات مكاتب البريد وفروع البنوك بأماكن انتظار مناسبة مع توفير مختلف وسائل الأمان والراحة للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف بالشكل المطلوب بعيدًا عن التجمعات والازدحام. 

وشدد اللواء عطية، بعدم التكدس أمام مكاتب البريد والإلتزام بالتواجد فقط للمواطنين الذين سيتم إرسال رسالة نصية لهم على الهاتف المحمول برقم 2030 من وزارة القوى العاملة تفيد بموعد وتاريخ استحقاقهم لصرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة التى أقرتها الدولة بداية من يوم 13 وحتى 16 أبريل الجارى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر، فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على سلامة وصحة مواطنى أسوان.

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