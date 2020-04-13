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مرأة

في زمن الكورونا.. كيف نعقم ياميش رمضان

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:28 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
مع اقتراب شهر الصيام الفضيل يتساءل الكثير عن طرق تعقيم ياميش رمضان في ظل ما نمر به من ظروف، وأكدت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء أننا لابد أن نتوخى الحذر هذا العام ونكون أكثر حرصا عن المواسم السابقة.

_ القراصيا والتين والمشمش والبلح وجوز الهند  مغلفين أو معلبين ونبتعد عن السائب في السوبرماركت أو الباعة الجائلين لأنه معرض للتلوث ورذاذ أي إنسان مريض 

_ المشروبات الكركديه والتمر هندي والخروب  مغلفين ونبتعد عن شرائهم من المقلة والعطار.  

_ المكسرات لأن في إمكانية إعادة تحميصها يمكن شراؤها بالكيلو  ثم نعيد تحميصها مرة أخرى في البيت في طاسة على النار أو في الفرن  ... واذا كانت ربة البيت لا تعيد تحميصها  فمن الممكن شراء  العبوات المغلفة الجاهزة وكمية على قدر استهلاكها  .

وأشارت شيرين أن هناك عبوات مغلفة غير مكلفة توفر في الميزانية وتحمي صحتنا ونفرح بيها في موسم كله بركة 

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