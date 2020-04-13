AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في الكويت

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:38 ص
ارتفاع عدد المتعافين
ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في الكويت
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن وزیر الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الیوم الاثنین، عن شفاء ثماني حالات من المصابین بفیروس كورونا المستجد.

وبذلك یرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 150 حالة.

وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن حالات الشفاء تعود إلى مواطنین كویتیین، مؤكدا أن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

وكانت الكويت أعلنت أمس، الأحد، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1234 حالة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت تكشف حقيقة ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 126 حالة

حصيلة المتعافين 22 شخصا.. شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا في الكويت

تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت .. تفاصيل

رئيس وزراء الكويت عن كورونا: الالتزام بالإجراءات الوقائية يجنبنا الانزلاق للهاوية

الكويت توافق على قانون صارم ضد من يتعمد نقل العدوى بـ كورونا

الكويت تفرض الحجر الصحي على جميع القادمين من دول العالم

ترشيحاتنا

البصل بـ 10 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 13-4-2020

أكثر من مليون و800 ألف حالة.. أحدث إحصائية لأعداد إصابات ووفيات كورونا في العالم

عزمي مجاهد: أحمد فتحي "هيندم".. وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك معه

قفزة جنونية.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 13-4-2020

ليست من الخفافيش أو البنجول.. حقائق صادمة عن أصل انتشار كورونا

طفرة قوية.. تطبيقات تخبر المستخدمين باقترابهم من مصاب بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم عالمى يعيد إحياء فولكس فاجن شيروكو.. صور

بمكياخ صاخب.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار فى احدث ظهور لها

5 عادات تدمر جهاز المناعة وتنقل فيروس كورونا