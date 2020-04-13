ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في الكويت

أعلن وزیر الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الیوم الاثنین، عن شفاء ثماني حالات من المصابین بفیروس كورونا المستجد.





وبذلك یرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 150 حالة.





وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن حالات الشفاء تعود إلى مواطنین كویتیین، مؤكدا أن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.





وكانت الكويت أعلنت أمس، الأحد، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1234 حالة.



