AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الدولار يسجل 15.79 جنيه للبيع .. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 13-4-2020

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:40 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية
Advertisements
ريهام فيكتور
يستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الاثنين 13-4- 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سجل سعر اليورو 17.27 جنيه للبيع و17.16 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر الجنيه الإسترليني 19.67  جنيه للبيع و19.55جنيه للشراء.

سعر الين اليابانى
سجل سعر الين اليابانى 14.56 جنيه للبيع و14.47 جنيه للشراء.

سعر الفرنك السويسرى
سجل سعر الفرنك السويسرى 16.35 جنيه للبيع و16.24 شراء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 20-3-2020

الدولار يسجل 69 .15 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد.. فيديو

الدولار يسجل 69 .15 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء.. فيديو

الدولار يسجل 15.79 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

الدولار يسجل 15.79 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 9-4-2020

ترشيحاتنا

رفض الأهالي دفنها.. أول صورة للطبيبة سونيا ضحية كورونا في الدقهلية

أهم الأخبار ليلا..ضربة قاتلة للفنان الهارب محمد شومان من ابنته..دواء جديد لـ كورونا..وزير التعليم يصدر بيانا جديدا اليوم

فى 5 خطوات فقط..خلى عربيتك شقة فاخرة

عيار 21 يسجل 732 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-4-2020

تفاصيل الإعلان عن انضمام أحمد فتحي لبيراميدز.. ومفاوضات شريف إكرامي

مش بس الكمامات.. حيل تحميك من فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم عالمى يعيد إحياء فولكس فاجن شيروكو.. صور

بمكياخ صاخب.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار فى احدث ظهور لها

5 عادات تدمر جهاز المناعة وتنقل فيروس كورونا