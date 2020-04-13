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أخبار العالم

لمواجهة كورونا .. دول عربية تقدم حزم تحفيز اقتصادية بـ 180 مليار دولار

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:45 ص
صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي
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على صالح
قدمت الدول العربية حزم تحفيز اقتصادية بقيمة كلية وصلت لنحو 180 مليار دولار؛ لمواجهة تداعيات وباء كورونا "كوفيد-19" على الاقتصاد، بما يمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول، حسب ورقة بحثية نشرها صندوق النقد العربي. 

وحذر صندوق النقد العربي، وفق الورقة البحثية، إلى أن معدلات النمو في الدول العربية في 2020 من المتوقع انخفاضها بمقدار النصف عن التوقعات السابقة قبل تفشي وباء كورونا 

وأكدت الورقة البحثية عودة ارتفاع معدلات النمو خلال العام المقبل 2021 اذا ما استطاعت الدول احتواء الآثار الناجمة عن وباء كورونا في النصف الأول من 2020

وحذر صندوق النقد العربي من استمرار الأزمة الحالية بشكل يمهد لحدوث ركود اقتصادي كبير.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي في 2020 وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن شهر يناير الماضي إلى 3.3 %  ونحو 4.3 % في 2021، مقارنة بنحو 9.2 % في 2019
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