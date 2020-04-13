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محافظات

32 منفذا.. البنك زراعى ومكاتب البريد تبدأ صرف منحة العمالة في الوادى الجديد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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منصور ابو العلمين
بدأت العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد، في صرف المنحة المخصصة لهم وذلك من مكاتب البريد وافرع البنك الزراعي بمراكز المحافظة.

وقال احمد طليب مدير عام القوى العاملة بالوادى الجديد، انه تم بدء صرف منحة العمالة الغير منتظمة اليوم الاثنين وحتى الخميس 16 ابريل وذلك على مستوى مكاتب البريد وافرع البنك الزراعي، وذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه لمدة 3 شهور .

واضاف طليب انه سيتم الصرف لعدد 5988 عاملا من مكاتب بريد الخارجة الرئيسى والخارجة بلد والزهور وبولاق وناصر الثورة بمركز الخارجة ، ومكاتب بريد باريس وبغداد وصنعاء بمركز باريس ، ومكاتب بريد بلاط واسمنت وتنيدة والشيخ والى بمركز بلاط ، وموط فرعية والراشدة وغرب الموهوب والجديدة والقصر بمركز الداخلة ، وومكاتب الفرافرة والكفاح واللواء صبيح بمركز الفرافرة، بجانب 13 فرعا بالبنك الزراعي علي مستوى المحافظة .

مشيرا ً الى توافر المبالغ المالية والصرف يتم بشكل سريع فى إطار دعم الدولة والوقوف بجانب العمال فى ظل ازمة فيروس كورونا وتضافر كافة الجهود لحماية العمال .

من جانبه قال سعيد هريدى مدير عام البنك الزراعي بالوادى الجديد، أنه تم تجهيز مقاعد انتظار وتطهير وتعقيم مقار الصرف بأفرع البنك ، لضمان المرونة والسرعة في الصرف وحماية صحة العملاء من فيروس كورونا المستجد .

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