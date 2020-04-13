بسبب فيروس كورونا.. تراجع معدل النمو في مصر لـ 4.2%

قال الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادى للعام المالى الحالى 2019-2020 لينخفض إلى 4.2%، متأثرًا بـ تداعيات أزمة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية.





ولفت نائب الوزيرة، خلال مؤتمر صحفى اليوم لاستعراض ملامح أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد المصري، إلى أن توقعات نمو الاقتصاد المصرى تدور حول فرضيتين، الأولى تحقيق معدل نمو 3.2% إذا انتهت الأزمة يونيو المقبل، أو تحقيق معدل نمو 2.1% حال استمرارها حتى ديسمبر المقبل.

واشار إلى أن النمو الاقتصادى للربع الرابع من العام المالي الحالي 2019-2020 لن يتعدى الـ1%، مشيرا إلى أن النطاق الجغرافي والقطاعي لـ أزمة كورونا ممتد عالميًا ويؤثر في جانب العرض والطلب نتيجة تأثر القطاعات الإنتاجية.