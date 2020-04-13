بعد تسجيل أكبر ارتفاع يومي في عدد إصابات كورونا.. السعودية: الفيروس أصبح تحديا للجميع

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن أعداد مصابي كورونا تضاعفت خلال أسابيع ما يشكل تحديا للجميع.





ووفقا لـ "العربية"، أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، أنه لا يوجد حتى الآن علاج أو لقاح لفيروس كورونا المستجد.





وقال الربيعة إن المملكة لديها بروتوكولات طبية للتعامل مع الفيروس.





وتابع قائلا إن القطاعات الحكومية السعودية تبذل جهودا جبارة وبتنسيق عال.





وشدد وزير الصحة السعودي على ضرورة البقاء في المنازل لاسيما في الأحياء السكنية المكتظة؛ داعيا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجاوز هذا التحدي.





وقد سجلت المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في اعلى حصيلة لها منذ تفشي الفيروس في المملكة.





وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 4462 حالة، كما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 59 حالة وفاة بعد تسجيل 7 وفيات جديدة.