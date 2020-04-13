متابعون يحرجون حلا شيحة بعد فيديو تيك توك: بوظتي وشك بالبوتكس

نشرت الفنانة حلا شيحة فيديو لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" باستخدام تطبيق "تيك توك"، ولاقت حلا شيحة هجوما شديدا من قبل متابعيها بعد نشر الفيديو.
وجاءت التعليقات كالتالي: "البوتوكس مش لايق عليكي .. كنتي حلوة كتير وطبيعية"، و"هما سنانك ايه اللي حصلهم"، و"ليه بوظتي وشك كده"، و"شكلها مرعب"، و"وحشة خالص"، و"شكلك متغير اوي و مخيف انتي عملتي اي في وشك".
وردت حلا شيحة، على التعليقات قائلة: "مش عاملة حاجة في وشي ده الأيفكت بتاع الفيديو .. وانا حاطة ميك اب كوميدي"، و"أسناني باظو".
يذكر أن الفنانة حلا شيحة، تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "خيانة عهد" بطولة الفنانة يسرا، وذلك بعدما قدمت مسلسل "زلزال" العام الماضي مع محمد رمضان.