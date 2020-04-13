متابعون يحرجون حلا شيحة بعد فيديو تيك توك: بوظتي وشك بالبوتكس





وجاءت التعليقات كالتالي: "البوتوكس مش لايق عليكي .. كنتي حلوة كتير وطبيعية"، و"هما سنانك ايه اللي حصلهم"، و"ليه بوظتي وشك كده"، و"شكلها مرعب"، و"وحشة خالص"، و"شكلك متغير اوي و مخيف انتي عملتي اي في وشك".





وردت حلا شيحة ، على التعليقات قائلة: "مش عاملة حاجة في وشي ده الأيفكت بتاع الفيديو .. وانا حاطة ميك اب كوميدي"، و"أسناني باظو".





تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "خيانة عهد" بطولة الفنانة يسرا، وذلك بعدما قدمت مسلسل "زلزال" العام الماضي مع محمد رمضان. يذكر أن الفنانة حلا شيحة