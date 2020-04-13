عميد حاسبات القاهرة: نظام التعليم الإلكتروني غير مهيأ لامتحانات نهاية العام الدراسي

قالت الدكتور إيمان ثروت عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إن من الممكن لطلاب الجامعات أن يتلقوا بعد المحاضرات عبر التعليم الإلكتروني، موضحة أنه من الصعب تحقيق ذلك في الامتحانات، لأنها غير مهيئة أن تكون أونلاين.

وأضافت إيمان، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الجامعة الإلكترونية، تدرس لطلابها جميع المواد على مدار الفصل الدراسي من خلال التعليم الأونلاين، لكن وقت الامتحانات يجيب على الطلاب أن يحضروا إلى الجامعة لأدائها، مشيرة إلى أن بعض المقررات الدراسية من الصعب امتحانها الكترونيا مثل : الرياضيات التي يتم تصحيحها بناء على الخطوات فمن الظلم للطلاب أن يتم التصحيح على الرقم النهائي.









وأِشارت عميد كلية الحاسبات والذكاء الأصطناعي بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية تقوم بالدراسة لطلابها من خلال التعليم الالكتروني، ومعرفة نظام الامتحانات مؤجل حتى يتم دراسته من وزارة التعليم العالي، موضحة أنه من الممكن أن تكون امتحانات "البابل شيت" أن تكون الكترونية، مع صعوبة تحديد هوية الطالب.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن تعليق الدراسة وحظر التجول في البلاد، أسبوعين أخريين تستمر حتى 23 أبريل الجاري. وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتنتظم أغلب كليات جامعة القاهرة، في عملية التعليم عن بعد، وذلك بعد قرار تعليق الدراسة، وإلغاء امتحانات الميدتيرم، ضم مجموعها إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتحميل المواد الدراسية عبر موقع الجامعة، بإستخدام وسائل التواصل المختلفة.