وزير القوى العاملة: صرف 50% من منحة العمالة غير المنتظمة المقررة في اليوم الأول..فيديو

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن اليوم هو أول أيام صرف المنحة التي قررها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة وقام ووزير الاتصالات بالمرور على اغلب اللجان.





وأضاف وزير القوى العاملة خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أنه خلال جولتنا وجدنا أن الإجراءات الاحترازية والتنظيم يتم تطبيقهما على أعلى مستوى وهذا يؤكد على اهتمام الحكومة في تنظيم هذه الإجراءات.









وأوضح محمد سعفان ، أنه بناء علي البيانات قام بالصرف اليوم 50% من المقرر لهم الصرف اليوم من العمالة الغير منتظمة.









وتابع وزير القوى العاملة، أن وزارة الاتصالات خصصت خط ساخن 142 للعمالة الغير منتظمة حتي يقوم بالسؤال على استحقاقاته .









واستكمل محمد سعفان ، أن إجراءات الوقاية تم تنفيذها للحفاظ على المواطنين والعمالة اثناء الصرف حتى لا يصاب احد منهم .