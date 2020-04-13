خبير اقتصادي دولي: لا يوجد مستقبل للعالم العربي بدون قيادة مصر ..فيديو





وقال "أبو غزالة" خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة، ان أهم ما يميز القيادة المصرية رؤيتها المستقبلية والبنية التحتية والمشروعات الكبرى التى دعمت الاقتصاد بقوة.





وأضاف أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيعاني من الانكماش وسيصل لـ 5ر5 % بنهاية العام الجاري مؤكدا ان أمريكا ستواجه لأول مرة عجزا في الموازنة.





وطالب الدكتور طلال أبو غزالة الجامعة العربية بتشكيل فريق من الخبراء لبحث سيناريوهات مستقبل المنطقة بعد ازمة فيروس كورونا.





وقال الخبير الإقتصادي الدولي ان العرب قادوا العالم لمدة وصلت نحو 5 قرون ولا بد من وضع خطة لإستعادة الريادة، مؤكدا ان هناك فرصة تاريخية للتوحد عربيا قي مجال التحول الرقمي.

أكد الدكتور طلال أبو غزالة الخبير الاقتصادي الدولي أنه لا يوجد مستقبل للعالم العربي بدون قيادة مصر، مشددا على أن قناة السويس تمثل قيمة اقتصادية كبيرة لا يمكن اغفالها.