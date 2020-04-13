شاهد.. جولة افتراضية داخل مقبرة الملك رمسيس السادس

أطلقت وزارة السياحة والآثار في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، الإثنين، جولة افتراضية جديدة لمقبرة الملك رمسيس السادس (KV9)، والتي بدأ إنشاؤها فى عهد الملك رمسيس الخامس (حوالي 1147–1143 ق.م) من الأسرة العشرين.. ولمشاهدة الجولة وخوض التجربة اضغط هنا









وعلى الرغم من أن دفنه فيها غير مؤكد، ولكن على ما يبدو أن عمه رمسيس السادس (حوالي 1413–1136 ق.م) قام بتوسيع المقبرة واستخدمها لدفنه.









نقوش مقبرة رمسيس السادس الجميلة في حالة جيدة من الحفظ. جدرانها مزينة بالعديد من النقوش الجنائزية التي تساعد الملك فى الانتقال بسلام إلى الحياة الأخرى، ومنها كتاب البوابات، كتاب الكهوف، الأمدوات، وكتاب الموتى، بينما أسقف المقبرة مزينة بمناظر ونقوش فلكية أهمها في حجرة الدفن.