AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

شاهد.. جولة افتراضية داخل مقبرة الملك رمسيس السادس

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:25 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
أطلقت وزارة السياحة والآثار في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، الإثنين، جولة افتراضية جديدة لمقبرة الملك رمسيس السادس (KV9)، والتي بدأ إنشاؤها فى عهد الملك رمسيس الخامس (حوالي 1147–1143 ق.م) من الأسرة العشرين.. ولمشاهدة الجولة وخوض التجربة اضغط هنا


وعلى الرغم من أن دفنه فيها غير مؤكد، ولكن على ما يبدو أن عمه رمسيس السادس (حوالي 1413–1136 ق.م) قام بتوسيع المقبرة واستخدمها لدفنه.


نقوش مقبرة رمسيس السادس الجميلة في حالة جيدة من الحفظ. جدرانها مزينة بالعديد من النقوش الجنائزية التي تساعد الملك فى الانتقال بسلام إلى الحياة الأخرى، ومنها كتاب البوابات، كتاب الكهوف، الأمدوات، وكتاب الموتى، بينما أسقف المقبرة مزينة بمناظر ونقوش فلكية أهمها في حجرة الدفن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيدى أبوالحجاج فى الأقصر..مسجد بحلية فرعونية..أنشئ في العصر الأيوبي وآخر ترميماته بالقرن العشرين

سيدة الرشاقة.. معلومات لا تعرفها عن مقبرة الملكة نفرتاري في الأقصر.. صور

حكاية سراديب التاريخ في معبد دندرة.. قرص الشمس المجنح والمعبودات الذهبية لإقامة الشعائر الدينية.. صور

الساعة السابعة.. وزارة السياحة والآثار تطلق زيارة افتراضية جديدة

شاهد.. جولة افتراضية فى مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة

عيش المغامرة.. 3 جولات مجانية لـ متاحف آثار فرعونية وقبطية ستدهشك

ترشيحاتنا

إحباط تهريب 23 ألف طربة حشيش بـ200 مليون جنيه بميناء شرق بورسعيد

خبير اقتصادي: أزمة كورونا ستستمر 3 سنوات ومصر ستصبح سادس أقوى اقتصاد عالمي .. فيديو

البحرية الأمريكية تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا على متن حاملة طائرات

وزارة الكهرباء: الانتهاء من مشروع خط العرب الممتد حتى ليبيا .. فيديو

تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2020 وقنوات العرض

وزير التعليم لـ الطلاب: "لو مفيش إنترنت" اطبعوا القوالب البحثية واكتبوا عليها بخط اليد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابن سينا قدم نموذج التعامل مع الأوبئة قبل 1000 عام.. ودول العالم اعتمدته لمواجهة كورونا

هنتعشى إيه النهاردة .. أصابع سمك بالسمسم وسلطة كاليماري مكرونة بالكابوريا

الكافيه في البيت .. طريقة عمل عصير موز باللبن