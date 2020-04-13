هبلغ النائب العام.. إعلامي يحذر من الواسطة في عودة المصريين العالقين

أكد الإعلامي خالد أبو بكر ، ضرورة حل أزمة المصريين العالقين بالخارج فى أقرب وقت ممكن، محذرًا من تدخل "الواسطة" فى هذه الأزمة.

وقال خالد أبو بكر، أثناء برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، "لابد أن تكون عملية إعادة المصريين العالقين من دون وسائط ولو عرفت إن فيه واسطة هبلغ النيابة، الجميع مصري ابن مصري لو وجدت أى نوع أو تلاعب سأقدم بلاغًا على الفور".





وناشد المصريين العالقين بالذهاب للقنصليات المصرية وتسجيل البيانات التي تثبت أحقيتهم فى العودة، وأنهم كانوا فى زيارة مؤقتة.

وفى وقت سابق أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، أن الدولة لا تستهين بغنى أو فقير من العالقين فى الخارج، قائلة "عندنا شرائح كثيرة من العالقين وبنشتغل على تلبية استغاثتهم وطلباتهم".



