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رياضة

ريال مدريد يخطط لخطف ماني من ليفربول.. ومبابي يقترب من مزاملة محمد صلاح.. تفاصيل

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:11 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يسعى للحصول على خدمات اللاعب السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول، في سوق الانتقالات الصيفي القادم.


وذكرت صحيفة صن البريطانية أن نادي ريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، يسعيان بقوة للحصول على خدمات ماني من فريقه ليفربول في الموسم القادم.


وأشارت الصحيفة الى أن النادي تحدث بصفة غير رسمية مع ممثلي اللاعب لجس نبضه، من أجل معرفة موقفه من اللعب لصفوف الفريق الملكي في الموسم المقبل.


وأضافت الصحيفة أن نادي ليفربول سيعوض رحيل ماني المحتمل بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي جناح نادي باريس سان جيرمان، ليزامل محمد صلاح في الريدز، حيث يتوقع ليفربول أن يتحصل على مبلغ 150 مليون يورو جراء بيع ماني، وأن يتعاقد مع مبابي بمبلغ 250 مليونا من فريقه الفرنسي.


يذكر أن الدوري الإنجليزي تم إيقافه لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


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