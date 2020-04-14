بعد أسلوبه المختلف فى النصيحة ..هاشتاج عمرو أديب يتصدر تويتر





وجاءت التغريدات إقتباسات من حديث عمرو أديب فى حلقاته:

-الإعلامي المصري عمرو أديب استضاف وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة في برنامجو للحديث عن التجربة الأردنية في إدارة أزمة فيروس كورونا لإنه على ما يبدو مستغربين كيف قدرت بلد زي بلدنا تطبق الحظر بكل قوة وحزم.





-عمرو أديب كل يوم يتعصب لعدم تنفيذ التعليمات وعنده حق إحنا محتاجين وعى أكتر من كده الحكومة والأطباء مش هيعملوا كل حاجة لوحدهم .









يذكر ان "أديب" اصاف خلال برنامجه "الحكاية": "إحنا بنجلد نفسنا.. ويوم ما تيجى الكورونا، يبقا أهلا بالمعارك.. إحنا المصريين يا كورونا، إحنا عو يا كورونا ومش بنخاف".









دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر الإثنين هاشتاج عمرو أديب، وجاء ذلك بعد تعليماته التى طالما يقوم بتوجيهها لتوعية المواطنين وتنفيذ قرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.