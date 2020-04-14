ربيع ياسين: اعتزلت لأختتم مسيرتي في الأهلي رغم إغراءات الخليج.. فيديو

قال ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، إنه أصر على الاعتزال داخل جدران النادي الأهلي رغم تلقيه عروضا مغرية من الخليج.





وأكد ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عندما تقدم سني والأهلي لم يعتمد على خدماتي وقتها؛ لم أخرج إلى أي ناد آخر، رغم أنني تلقيت عروضا مغرية من الخليج".





وتابع: "رفضت أن اختتم مسيرتي خارج النادي الأهلي، لذلك رفضت نهائيًا الرحيل عن صفوفه قبل الاعتزال؛ لحبي في النادي والإعتزال داخله",



