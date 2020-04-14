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رياضة

ربيع ياسين: اعتزلت لأختتم مسيرتي في الأهلي رغم إغراءات الخليج.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:11 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
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حسن العمدة
قال ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، إنه أصر على الاعتزال داخل جدران النادي الأهلي رغم تلقيه عروضا مغرية من الخليج.

وأكد ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عندما تقدم سني والأهلي لم يعتمد على خدماتي وقتها؛ لم أخرج إلى أي ناد آخر، رغم أنني تلقيت عروضا مغرية من الخليج".

وتابع: "رفضت أن اختتم مسيرتي خارج النادي الأهلي، لذلك رفضت نهائيًا الرحيل عن صفوفه قبل الاعتزال؛ لحبي في النادي والإعتزال داخله",

ويتولي ربيع ياسين نجم مصر السابق، منصب المدير الفني الحالي لمنتخب مصر للشباب، ويجهز ياسين الفريق لتصفيات كأس إفريقيا للشباب 2021 المقرر إقامتها في موريتانيا.

وقاد ياسين منتخب مصر للشباب لآخر لقب فاز به في كأس إفريقيا وكان ذلك في الجزائر عام 2013 وكان الفريق يضم "رامي ربيعة ومسعد عوض وياسر إبراهيم وأحمد سمير وأحمد حسن كوكا ومحمود عبد المنعم (كهربا) ومحمود تريزيجيه وصالح جمعة وأحمد رفعت وحسام غالي".
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