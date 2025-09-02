جولة ميدانية للسكرتير العام في إسنا لمتابعة جاهزية المعدات والمخازن

وجه المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، بمتابعة المرافق الحيوية والتأكد من جاهزيتها لخدمة المواطنين ، قام اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة بجولة ميدانية داخل مدينة إسنا شملت عدداً من المرافق الخدمية والمخازن العمومية.

بدأت الجولة بتفقد مقر الحملة الميكانيكية حيث حرص السكرتير العام على فحص المعدات الثقيلة بنفسه والتأكد من صلاحيتها للعمل كما أجرى اختباراً عملياً لعدد من السائقين لقياس مدى إلمامهم بتشغيل الآلات ، مشددا على أهمية إجراء الصيانة الدورية وعدم التهاون في معالجة أي أعطال.

ثم واصل جولته إلى وحدة الإسعاف بمدينة إسنا ليتابع جاهزية سيارات الإسعاف ومدى استعدادها للتعامل مع الحالات الطارئة موجهاً بسرعة إزالة أي إشغالات بمحيط الوحدة لضمان سهولة التحرك وقت الحاجة، كما تفقد المخازن العمومية التابعة للمجلس حيث رصد عدداً من الملاحظات على وسائل السلامة المهنية ، موجها بأخذ الملاحظات فى الاعتبار حفاظاً على سلامة العاملين والمخزون.

وشدد سكرتير عام محافظة الأقصر على ضرورة فرز وتصنيف محتويات المخازن بشكل منظم بفصل المعدات القديمة عن الجديدة ، بما يضمن سهولة المتابعة وحسن إدارة الأصول ، واتباع الإجراءات القانونية وأسلوب التخزين للأدوات والمعدات الصحيح.



رافق السكرتير العام خلال الجولة علي سيد الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا ، ورمضان حسنين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، وحازم راغب نائب رئيس المركز وعلاء جعفر سكرتير عام المدينة ، ورجب الهاشمي مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة.