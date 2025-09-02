قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
افتتاح مصنع الأدوات الكهربائية بدير الأنبا باخوميوس بالأقصر | صور

رهبان
رهبان
ميرنا رزق

افتتح نيافة الأنبا إقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، مصنع الأدوات الكهربائية بالدير.

ويختص المصنع بتصنيع  مستلزمات الأدوات الكهربائية، إلى جانب جميع مقاسات الأسلاك والمواسير الكهربائية، وذلك باستخدام أحدث الماكينات والتقنيات المتخصصة لضمان أعلى جودة وكفاءة.

في سياق آخر ، نظمت خدمة الطفولة المركزية بإيبارشية شرق المنيا وتوابعها “كرنفال الطفولة” بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بنزلة عبيد، بمشاركة نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا وتوابعها.

شارك في الكرنفال أكثر من ١٠١٧٠ طفلًا من مختلف كنائس الإيبارشية، وسط أجواء مبهجة تضمنت أنشطة روحية وترفيهية متنوعة.

الأنبا إقلاديوس الأنبا باخوميوس الشايب

