إزالة 6 حالات تعد وبناء على أراض زراعية مملوكة للأوقاف بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، من إزالة 6 حالات تعد وبناء على أراض زراعية بنطاق حي ثان المنتزه، تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وذكر بيان حي ثان المنتزه، أن الإدارات المختصة بالحي نفذت حملة بالاشتراك مع ضباط مديرية الأمن، لإزالة 6 حالات بناء على أراض زراعية مملوكة لمديرية الأوقاف بمنطقة حوض " المثلث " بنطاق الحي ، عبارة عن هدم مبنى دور أرضي وأول علوي، ومبنى دور أرضي محاط بسور على مساحة 1000 متر، إضافة إلى هدم وإزالة أسوار أخرى بمساحات 2050 م.

وأكد الحي في بيان، استمرار الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأعمال البناء العشوائي المخالف في المهد، وترسيخ الانضباط وسيادة القانون.