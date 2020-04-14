مفتي الجمهورية يحسم الجدل: اللجنة الطبية أجمعت على ضرورة الصيام لمواجهة كورونا

والمفاجأة أن هذه اللجنة أجمعت على أن هذا الفيروس يحتاج إلى مناعة والصوم يؤدي إلى تقوية المناعة.

إنه اجتمع في الأسبوع الماضي مع لجنة طبية عالية المستوى في دار الإفتاء المصرية في كافة التخصصات التي تتعلق بفيروس كورونا،









جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر" للحديث عن الحملة التي أطلقتها دار الإفتاء المصرية للحث على التبرع بقيمة العمرة لمصارف الخير تحت عنوان "كأني اعتمرت".







وأكد أن الصوم في حد ذاته مطلوب شرعًا، وهو ركن من أركان الإسلام لا يسقط بحال من الأحوال إلا بعذر شرعي من مرض أو سفر أو حيض، وغيره من الأعذار الشرعية.





وتابع: أنه فيما يخص المصابين بالفيروس فإننا في هذه الحالة نسأل الأطباء، فإذا رأوا أن الصوم يضره، فإنه يجب عليه أن ينصاع لأمر الطبيب وهو أمر واجب حتى يحافظ على نفسه لأن حفظ النفس في هذه الحالة مقدم على الصيام.





وأوضح: أما عن الأطقم الطبية التي تخالط المرضى بالفيروس فإذا كان الصيام مؤثرًا عليهم وسيؤدي إلى مضار فإن لهم رخصة الإفطار، والفتوى تنبني على رأي الأطباء في هذه الحالة.

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