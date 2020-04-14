بعد تجاهل إجراءات الدولة بشأن كورونا.. محمد رمضان يتصدر تويتر

تصدر الفنان محمد رمضان، قائمة البحث (تريند) على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد ظهوره مؤخرًا وسط تجمع كبير من فريق عمل مسلسله الجديد «البرنس» محتفلًا بانتهاء تصويره، متجاهلًا إجراءات الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
وكان، محمد رمضان، قرر تجاهل كل إجراءات الدولة لمنع التجمعات خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي هاجم العالم مؤخرًا، وقام بالأحتفال بإنتهاء تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، حيث جمع كل طاقم عمل المسلسل الذي بلغ عددهم أكثر من 100 شخص، ليقوموا بتصوير فيديو.
ونشر محمد رمضان، الفيديو عبر حسابه على "انستجرام" دون خوف من اي هجوم ضده او اجراء قانوني، وعلق على الفيديو قائلًا :"الحمد لله رب العالمين انتهينا أمس من تصوير مسلسل #البرنس تأليف وإخراج #محمد_سامي إشراف عام على الإنتاج #حسام_شوقي انتاج #تامر_مرسي يارب يعجبكم #ثقة_في_الله_نجاح".
بينما ظهر في الفيديو، كل من محمد رمضان، ونور، والمخرج محمد سامي، بجانب كل فريق عمل المسلسل، دون إرتداء اي فرد لـ"كمامة أو جوانتي" كإجراء احترازي من الفيروس، في مشهد اعتبره متابعوه تقليلا من أهمية الإجراءات المبذولة من قبّل الدولة في هذا الشأن.