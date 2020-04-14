بعد تجاهل إجراءات الدولة بشأن كورونا.. محمد رمضان يتصدر تويتر





ونشر محمد رمضان، الفيديو عبر حسابه على "انستجرام" دون خوف من اي هجوم ضده او اجراء قانوني، وعلق على الفيديو قائلًا :"الحمد لله رب العالمين انتهينا أمس من تصوير مسلسل #البرنس تأليف وإخراج #محمد_سامي إشراف عام على الإنتاج #حسام_شوقي انتاج #تامر_مرسي يارب يعجبكم #ثقة_في_الله_نجاح".



