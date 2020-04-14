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فن

خاصمت الشوارع.. رامي صبري يتصدر تويتر بمقطع من الأغنية مرتبطة بكورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:19 ص
رامي صبري
رامي صبري
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سعيد فراج
تداول عدد كبير من مستخدمي موقع التدوينات القصيرة تويتر، مقطع من أغنية الفنان رامي صبري الأخيرة «حياتي مش تمام»، معلقين على جملة «ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها»، بأنها معبرة فعلًا عن الوقت الحالي، بالتزامن مع فرض الحظر، والحجر المنزلي الصحي لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

وتصدر رامي صبري، قائمة البحث (تريند) على موقع تويتر، بعد انتشار تغريدات عده له بالمضمون السابق، ما جعله يحظى باهتمام كثير من النشطاء. 

وحققت أغنية "حياتي مش تمام" للفنان رامي صبري، 7 ملايين و364 ألف مشاهدة، على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرحها عبر قناته الرسمية في 13 فبراير الماضي.

تقول كلمات أغنية "حياتي مش تمام" لـ رامي صبري: "بروح كتير أماكن واشوف ناس كتيرة.. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك.. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها.. عشان يهدى بالي و ارتاح م الالام.. مبسمعش الأغاني ولا بيشغلوني.. المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام".

"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل بإستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك بروداكشن 2020. 
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