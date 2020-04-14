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الدولار يسجل 15.79 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 14-4-2020.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:35 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الثلاثاء 14-4- 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سجل سعر اليورو 17.27 جنيه للبيع و17.16 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر الجنيه الإسترليني 19.67  جنيه للبيع و19.55جنيه للشراء.

سعر الين اليابانى
سجل سعر الين اليابانى 14.56 جنيه للبيع و14.47 جنيه للشراء.

سعر الفرنك السويسرى
سجل سعر الفرنك السويسرى 16.35 جنيه للبيع و16.24 شراء
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