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محافظات

حق الشعب.. إزالة دور مخالف بعمارة وإيقاف 5 حالات أخرى بمطروح

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
شن مجلس مدينة مرسي مطروح  حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي الدولة والبناء المخالف للعمارات السكنية. 

وأعلن اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح إيقاف  5 حالات  لمباني مخالفة وإحالتها للجهات المختصة للتحقيق.

وأضاف أن المخالفات بمناطق الليدو واللوكس والسيركو وخلف الشعشاعي بعلم الروم كما تم ازالة دور مخالف بأحد العمارات السكنية بشارع التحرير بوسط المدينة لشروعه في بناء الدور الـ11 بدون ترخيص.



وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح علي تطبيق القانون بكل حزم وقوة ولا تهاون مع أي مخالفة بناء، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نظرا لاستغلال  البعض هذه الظروف ، للتربح، والبناء بدون ترخيص أو الشروع في الاستلاء علي أراضي ملك للدولة .

وناشد أهالي مطروح بعدم الشروع في البناء العشوائي علي أراضي ملك الدولة أو البناء المخالف.
حق الشعب.. إزالة دور مخالف بعمارة وإيقاف 5 حالات أخرى بمطروح
حق الشعب.. إزالة دور مخالف بعمارة وإيقاف 5 حالات أخرى بمطروح
حق الشعب.. إزالة دور مخالف بعمارة وإيقاف 5 حالات أخرى بمطروح
حق الشعب.. إزالة دور مخالف بعمارة وإيقاف 5 حالات أخرى بمطروح
حق الشعب.. إزالة دور مخالف بعمارة وإيقاف 5 حالات أخرى بمطروح
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