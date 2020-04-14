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أخبار العالم

سوق الخضر والفاكهة تنتعش إلكترونيا في نيويورك.. وإجراءات احترازية مشددة بسبب كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:40 ص
صورة لمنتجات زراعية
صورة لمنتجات زراعية أمريكية
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محمد وديع
مرة أخرى وبسبب فيروس كورونا لجأ منتجو الخضر والفاكهة في ولاية نيويورك للتطبيقات الذكية، كي يتمكنوا من بيع إنتاجهم بعد توقف حركة البيع والشراء بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي. وكانت سلطة ولاية نيويورك قد أوقفت جميع التجمعات البيعية وخاصة حلقة الأحد التي تشهد قدوم المزارعين من المناطق الريفية للمدن لتصريف المنتجات الطازجة للمستهلكين. ونشرت صحيفة " Albany News" في نسختها الإليكترونية أن حلقة "واشنطن بارك" وسوق المزارعين في Guilderland سيحضرون للمستهلكين سوق مزارعيهم، عبر الإنترنت. 

وتابعت الصحيفة أن البائعين والمنتجات ستتوفر على موقع سوق المزارعين في Guilderland للعملاء ليطلبوها من خلال الإنترنت. وستم التسليم يوم الأحد المقبل ظهرا في ستار بلازا ، عند زاوية الطريق 155 وويسترن أفينيو ، حيث ستتوفر خدمة توصيل الطلبات في موقف السيارات، لممارسة الإبعاد الاجتماعي. وطالب القائمون على السوق الإليكترونية من العملاء البقاء في سيارتهم، وسيتم التسليم من خلال الموظفين إلى العملاء.

وأعلنت الصحيفة عن أنه سيتم إطلاق السوق عبر الإنترنت في GuilderlandMarket.com يوم الاثنين. وسيكون يوم الاستلام الأول يوم الأحد 26 أبريل.

وطالبت إدارة السوق الإليكترونية الجميع بالالتزام العام بارتداء أقنعة بسيطة مما يمكن أن يحد من انتشار العدوى، ويجب أن يستمر تطبيق متطلبات مسافة التباعد.
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