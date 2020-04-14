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أخبار العالم

بعد تسجيل 1574 إصابة جديدة.. إيران تعلن ارتفاع إصابات كورونا لـ47877 حالة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:08 م
اريان تعلن ارتفاعا
اريان تعلن ارتفاعا جديدا في عدد ضحايا كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت إيران اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 47877 إصابة منذ تفشي الفيروس في البلاد، وذلك بعد تسجيل 1574 إصابة جديدة.

وقالت السلطات الصحية في إيران إن عدد الوفيات بفيروس كوفيد -19 وصل إلى 4683 بعد تسجيل 93 وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن 48128 مصابين بفيروس كورونا، تعافوا من المرض وغادروا المستشفيات.

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، إلى أن 3691  مصابا بفيروس كورونا، في حالة صحية حرجة، في وقت تم إجراء 287359 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس لجنة مكافحة كورونا إن عدم السيطرة على الفيروس في طهران سينعكس على كل البلاد.
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