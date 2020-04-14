إغلاق سوق المطرية نهائيا.. وتخصيص 822 باكية و300 محل.. صور

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، عن التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الداخلية لإيقاف العمل بسوق الخميس بحى المطرية وإغلاقه بصورة نهائية.









وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ، بتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع تجمعات المواطنين خاصة في الأسواق العشوائية، وعلى رأسها سوق الخميس بحي المطرية بمحافظة القاهرة للحفاظ على صحة وسلامة المترددين علي السوق وكذا الباعة المتواجدين به.. وخاصة ما كان يسببه السوق من التلوث البصري والسمعي والبيئي للمنطقة المحيطة به خاصة أمام مبني مستشفي المطرية بسبب تراكم القمامة وكثرة الإشغالات، وكذا إعاقة ما تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أعمال انشائية حاليًا بالمنطقة، وإقامة عدد من الكبارى والمحاور الجديدة والتنسيق الحضارى للمنطقة بالكامل.







وقال "شعراوي" -بحسب بيان الثلاثاء- إنه تواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لبحث تخصيص ٨٢٢ باكية و٣٠٠ محل، بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية والتي تبعد عن موقع السوق القديم بمسافة ٢ كيلو متر وذلك لنقل الباعة الذين كانوا يتواجدون بسوق الخميس .









وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لتقدير القيمة الايجارية المقترحة للباكيات والمحال الجديدة والتنسيق مع وزارة الأوقاف في هذا الشأن والاتفاق علي أسعار مناسبة ومراعاة الباعة وحسب مساحة وموقع المحل والباكيات، خاصة وأن الحكومة تسعي لنقل الباعة لسوق نموذجي وحضاري جديد تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .









وفي السياق ذاته تفقد اللواء محمود شعراوي، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة المبني التابع لهيئة الأوقاف المصرية ، حيث استمع شعراوي وعبدالعال الي عرض من المهندس ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية حول مكونات المبني والمساحات الخاصة بالباكيات والمحال المقترح نقل الباعة اليها وكذا بعض الشقق الموجودة في نفس المبني و المخصصة كورش صغيرة .









ووجه اللواء شعراوي باستكمال بعض الاعمال الانشائية في المبني بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وذلك خلال شهر ليكون جاهزًا للتخصيص للباعة الراغبين في الانتقال واستئجار محل أو باكية به .









كما طالب وزير التنمية المحلية بحصر أعداد الباعة الراغبين فى الحصول على محل وباكية فى الموقع الجديد وذلك بالتنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية بعد إعداد عقود إيجار موحدة تتضمن مبالغ مالية للصيانة .









وأشار وزير التنمية المحلية إلى وجود قطعة أرض على مساحة 5 أفدنة بالقرب من المبنى سيتم إقامة جراح سطحى للسيارات عليها للمترددين على السوق الجديد والمناطق المحيطة وذلك فى إطار حرص الوزارة والمحافظة على التيسير على المواطنين فى تحركهم اليومى بالمنطقة وعدم حدوث أى تكدسات مرورية خاصة ، وأشاد شعراوي بالجهود الكبيرة التى تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إنشاء عدد من الكبارى والمحاور المرورية الجديدة بحى المطرية وعدد من الأحياء بمحافظة القاهرة ورفع كفاءة شوارع العاصمة والتنسيق الحضارى لمنطقة سوق الخميس بالمطرية والتطوير الذى تشهده المنطقة بالكامل خلال الفترة الحالية .









وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الاستمرار في تحسين مستوى كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولًا بأول بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكاواهم وحلها بصورة سريعة وخاصة التى تخص إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .









ومن جانبه أشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلي جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتطوير المنطقة المحيطة بالمبني الجديد حتي يتم نقل الباعة الي موقع أكثر أمانًا مع توفير كافة الخدمات وتطوير المداخل والمخارج ورفع كفاءتها .