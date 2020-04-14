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أخبار العالم

أصابتني بالقشعريرة.. وزير خارجية روسيا يهاجم دول الغرب بسبب مزاعمها ضد الصين

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:13 م
على صالح
رفض وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الثلاثاء، الانتقادات الموجهة إلى الصين بسبب جائحة فيروس كورونا، ودعا الدول لتقديم أى مساعدات للدول التي تعاني من تفشي الوباء، مؤكدا استعداد الصين للتعاون وتبادل الخبرات.

وبدأ تفشي الفيروس في ووهان الصينية في ديسمبر الماضي، وانتشر منذ ذلك الحين إلى أكثر من 200 دولة، مع اقتراب العدد العالمي للحالات المؤكدة من مليوني شخص.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي اليوم في موسكو "نحن نرى ونسمع النقد، هذا أمر محزن جدا، لأن أصدقاءنا الصينيين، الذين تغلبوا على ذروة الوباء، يستأنفون الآن العمل العادي لاقتصادهم، لا يتقاعدون، إنهم يعملون" مضيفا "نستهدف مساعدة الدول الأخرى ونسعى لمبادلة الخبرات".

وأضاف أن المزاعم بأنه يجب على الصين أن "تدفع لكل شخص" غير مقبولة، وكذلك المزاعم حول فشلها في إبلاغ الدول الأخرى في الوقت المناسب عن تفشي المرض.

وتابع "سمعت أن شخصا في لندن قد حسب بالفعل أن الصين مدينة بـ 3 تريليونات و700 مليار دولار أو يورو إلى الاتحاد الأوروبي عن الأضرار التي ألحقها الوباء".

وعلق لافروف قائلا: "والبعض زعم أن الممتلكات الصينية في الخارج يجب الاستيلاء عليها إذا لم تدفع الصين تعويضات ومثل هذه الادعاءات أصابتني بالقشعريرة".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن المسؤولين الغربيين كانوا من بين أولئك الذين يقدمون مثل هذه المزاعم.
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