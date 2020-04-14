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ديني

البحوث الإسلامية يطلق حملة لدعم العاملين بالقطاع الطبي : كونوا لهم عونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
يطلق مجمع البحوث الإسلامية اليوم حملة توعوية إلكترونية لدعم الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بعنوان "كونوا لهم عونًا"، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر، بتكثيف الحملات التوعوية الإلكترونية التي ينفذها المجمع في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الوطن، والتي تستهدف نشر الوعي بين الناس وتبصيرهم بكل القضايا المهمة التي ترتبط بحياتهم ارتباطًا مباشرًا.


وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن الحملة تستهدف التركيز على دعم الأطباء والعاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وغيرهم ممن يعرضون حياتهم وحياة أهليهم للمخاطر لأجل أن يعيش الناس جميعًا في أمان، حيث تُنف فعاليات الحملة من خلال توجيه رسائل وفيديوهات توعوية بمكانة هذه الشريحة المهمة في المجتمع.


أضاف عيّاد أن الحملة تركز على كيفية تقديم الدعم اللازم والشكر الواجب لهم، كما تعالج بعض المظاهر السلبية التي ظهرت في الآونة الأخيرة من بعض فئات المجتمع، وتأثر بها الجميع من تنمر ضد هؤلاء الذي وضعوا حياتهم أمام واجبهم الوطني والإنساني، كما تركز الحملة على التأكيد على أن ما يبذله الأطباء ومن يعاونهم يجب أن يقابل بالشكر والتقدير والاحترام، لا أن يقابل بنكران الجميل، وأن هؤلاء لو توقفوا عن أداء دورهم لن يكون ذلك في صالح المجتمع بأكمله.
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