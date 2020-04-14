البحوث الإسلامية يطلق حملة لدعم العاملين بالقطاع الطبي : كونوا لهم عونا

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن الحملة تستهدف التركيز على دعم الأطباء والعاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وغيرهم ممن يعرضون حياتهم وحياة أهليهم للمخاطر لأجل أن يعيش الناس جميعًا في أمان، حيث تُنف فعاليات الحملة من خلال توجيه رسائل وفيديوهات توعوية بمكانة هذه الشريحة المهمة في المجتمع.









أضاف عيّاد أن الحملة تركز على كيفية تقديم الدعم اللازم والشكر الواجب لهم، كما تعالج بعض المظاهر السلبية التي ظهرت في الآونة الأخيرة من بعض فئات المجتمع، وتأثر بها الجميع من تنمر ضد هؤلاء الذي وضعوا حياتهم أمام واجبهم الوطني والإنساني، كما تركز الحملة على التأكيد على أن ما يبذله الأطباء ومن يعاونهم يجب أن يقابل بالشكر والتقدير والاحترام، لا أن يقابل بنكران الجميل، وأن هؤلاء لو توقفوا عن أداء دورهم لن يكون ذلك في صالح المجتمع بأكمله.