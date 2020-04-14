مسئولو العاصمة الإدارية يستعرضون الإجراءات الاحترازية للعمال أمام وفد البرلمان

تفقد الوفد البرلماني للجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، عددا من مواقع العمل للمشروعات القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها التابعة لشركتي أوراسكوم للإنشاءات والمراسم، بحضور المهندس محمد عبد المقصود رمضان، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وتم التأكد من انتظام سير العمل واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية مع العمال.





واستعرض مسئولو الشركتين؛ الإجراءات الوقائية والاحترازية بدءًا من مواقع تسكين العمالة المقيمة، حيث تم تقليص عدد الأفراد في الغرفة الواحدة بما يتناسب مع حجم الغرف مع التطهير المستمر والتعقيم لها، وكذلك دورات المياه الخاصة بوحدات التسكين.





وفيما يتعلق بشركة أوراسكوم، أكد مسئولو الشركة أن العامل يبدأ يوم العمل بقياس درجة الحرارة للتأكد من عدم تجاوزها الحدود المسموح بها، وحال التأكد من صحته فأنه يتوجه لموقع العمل عبر ممر ممهد في نهايته بوابه التعقيم المزودة بأجهزة لرش من يدخل إليها مع مراعاة مسافات التباعد ما بين العمال.





وقامت اللجنة بزيارة العيادة الرئيسية لمشروع شركة أوراسكوم، والتي أكد فيها رامز راشد، طبيب المشروع، أنه منذ ظهور فيروس كورونا المستجد ويتم العمل على محاور وقائية، بداية من دورات التوعية لجميع العاملين مرورا بتوفير أدوات التعقيم واتخاذ الإجراءات الوقائية في أماكن التسكين وصولًا لمنح إجازات لمدة 14 يوما تجدد لكل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل بحيث يباشرون أعمالهم من المنزل.





وقال راشد إنه حال وجود أي اشتباه في حالات مصابة بفيروس كورونا، يتم عزلها 14 يوما سواء ويتم تحويله إلى مستشفيات العزل عبر سيارة الإسعاف المجهزة والموجودة بالموقع، مشيرا إلى وجود غرفه للعزل زيادة اطمئنان لكنه لم يظهر أي حالات إيجابية مصابة بالفيروس بين العاملين بالموقع.





وفيما يخص شركة المراسم، تفقد النواب موقع عمل الشركة والنماذج السكنية لها، والتقوا العمال بالموقع حيث حرص النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، على التأكد من اتباع جميع الإجراءات الاحترازية مع العمال بتأكيده أن اللجنة هدفها الاطمئنان عليهم، ليؤكد العاملون أن إجراءات المتخذة على أعلى درجة ويتم ارتداء الكمامات منذ الدخول لموقع العمل.





بدوره، أكد المهندس محمد عبد المقصود رمضان، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن جميع الإجراءات المتخذة تأتي لتأمين العامل بشكل كامل، مضيفا: "إننا نبعث رسالة طمأنينة للجميع بأن الدولة حريصة على صحة العاملون وتتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل مواقع العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة".





وأوضح أن هناك 80 شركة تعمل بالعاصمة، وجميعها تلتزم بالإجراءات الوقائية، فهناك حرص تام على العمالة.





وأثنى النواب على انتظام سير العمل في مواقع العمل مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية فيها.





ووجه عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، الشكر لوزير الإسكان وهيئة المجتمعات عاصم الجزار، وجميع الشركات العاملة في العاملة الإدارية الجديدة وانتظام سير العمل فيها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.



