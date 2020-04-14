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استشاري نفسي يحذر: التوتر والقلق الشديد يؤثر بالسلب على المناعة.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور هشام رامى، أمين عام الجمعية المصرية للطب النفسي، إنه كلما كان هناك دعم للانسان يحسن اداؤه ومناعته فى مقاومة  اى مرض، مؤكدًا أنه كلما زادت الروح المهنوية للانسان كلما زادت مناعته ضد الامراض ومقاومته لفيروس كورونا المستجد.


وأضاف الدكتور هشام رامى، فى لقاء خاص ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " دى ام سي"، أن فريق الدعم النفسي الموجود بمستشفيات العزل من أهم اجزاء العلاج لنه يرفع الروح المعنوية للاطباء والممرضين والمرضى، خاصة وأن الاطباء يعملون لفترات طويلة جدًا لمكافحة المرض، ويرهقون نفسيًا نتيجة للحالات التى يواجهوها يوميًا.

وتابع أنه دائمًا يكون هناك قلق كبير ورهيب من المرضى والمواطنين وترقب يزيد من التوتر والخوف، وذلك نتيجة لجهلنا جميعًا عن المرض وعدم معرفة سلوكياته.

وأوضح ان الخوف الزائد يضعف من المناعة، كما ان اللامبالاة هو دليل عن الخوف الشديد للمواطنين، وأهم تعامل مع هذا الخوف الشديد هو متابعة المعلومات الواضحة والدقيقة والمبسطة، مشيرًا إلى أن العزلة الاجتماعية التى يعيشها المواطنين الآن بسبب الحظر والتباعد الاجتماعى يؤثر على الانسان بسبب كثرة أوقات الفراغ، موجهًا نصيحة للمواطنين بضرورة شغل أوقات فراغهم.
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