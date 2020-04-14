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تعليم

وزير التعليم يصدر قرارا جديدا بشأن قبول الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:10 م
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا بشأن ضوابط وسن القبول للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمختلف المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام والفنى والتحويل إلى مدارس التربية الخاصة.

وأوضح قرار وزير التربية والتعليم ، أنه يمتد سن الالتحاق للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالصف الأول الابتدائى بمدارس الدمج من 6 إلى 12 سنة فى أول أكتوبر من العام الدراسى ويجوز فى حالة وجود أماكن شاغرة بالمديرية النزول بالسن إلى خمس سنوات مع عدم الإخلال بالضوابط، 

كما يمتد سن الإلتحاق للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين بالصف الأول الإعدادى بالمدارس حتى 18 سنة فى أول أكتوبر من العام الدراسى، كما يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين بالصف الأول الثانوى بالمدارس حتى 21 سنة فى أول أكتوبر من العام الدراسى.

وأشار قرار وزير التربية والتعليم إلى أنه يسمح بقبول الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المحولين من مدارس التعليم العام والفنى إلى مدارس التربية الخاصة إذا انطبقت عليهم شروط القبول وفقا لنوع الإعاقة فى ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

وأخيرًا .. تم التأكيد على أن هذا القرار  يسرى على طلاب التعليم الفنى المدمجين والصادر بشأنهم القرار الوزارى رقم 229 لسنة 2016 ، بشأن الطلاب ذوى الأعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفنى.
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