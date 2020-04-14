AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مبادرة رواد النيل.. البنك المركزي ينتج أقنعة وجه واقية للأطباء مجانا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:49 م
رواد النيل
رواد النيل
Advertisements
أ ش أ

نجحت مبادرة رواد النيل التي يرعاها البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية في إبتكار وتصنيع أقنعة واقية للوجه لحماية الاطباء والعاملين بالمستشفيات من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط وبنكي مصر والتنمية الصناعية.


وقال المهندس محمد عمرو عبد القادر مدير المشروعات بمبادرة رواد النيل  إن هذه الأقنعة الواقية لحماية الأطباء والعاملين بالمستشفيات يتم توزيعها مجانا على المستشفيات كجزء من جهود المبادرة للمساهمة في التغلب على أزمة انتشار فيروس كورونا وحرصا على حماية الأطباء و العاملين على مجال الرعاية الصحية في مصر وكجزء من المسئولية المجتعية للمبادرة في حل بعض التحديات التي تواجهها مصر.



وأضاف أن المبادرة توفر الأقنعة الواقية للوجه للمستشفيات المركزية ومستشفيات العزل "مجانا" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، مشيرا إلى أن البنوك الراعية تتحمل تكلفة التصنيع والتي تتم من من خلال المصنع المصغر الذي ترعاه وزارة التخطيط داخل جامعة النيل الأهلية، مشيرا إلى أنه تم إمداد مستشفى زايد التخصصي ومستشفى حميات إمبابة بكميات الأقنعة الواقية للوجه، وجاري استكمال كافة الطلبات لتلبية احتياجات المستشفيات مجانا.



وأكد عبد القادر انه يتم استخدام أفضل المواد والخامات في إنتاج وتصنيع الاقنعة الواقية للوجه من خلال مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي ما يجعلها تمنح أعلى درجات الجودة والأمان للأطباء والعاملين بالمستشفيات من أي إحتمال لانتقال فيروس كورونا.


وحول طريقة استخدام واقي الوجه .. أوضح مدير المشروعات بمبادرة رواد النيل، إنه يتم ارتدء الواقي المصنوع من البلاستيك فوق الكمامة لوقاية الوجه، وتم تصنيعه باستخدام ماكينات وأجهزة رقمية حديثة مثل ألات القطع بالليزر (غير المعدنية) كجزء من مشروع المصنع المصغر بمبادرة رواد النيل ، موضحا أن هذا الانتاج غير هادف للربح وسوف يتم توزيعه على مراكز الرعاية الصحية في مصر مجانا.


وأشار إلى أن الانتاج بدأ ب 200 واقي للوجه يوميا ووصل الأن إلى 400 واقي للوجه ويستهدف مع نهاية الشهر الجاري زيادة الانتاج إلى 1000 واقي للوجه وذلك لتلبية الطلبات والاحتياجات للمستشفيات، مشيرا إلى أنه يمكن للمؤسسات الاخرى مثل البنوك وغيرها التقدم للحصول على الاقنعة الواقية ولكن الاولية في المرحلة الحالية للمستشفيات المركزي ومستشفيات العزل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

12 قرار للمستشفيات الجامعية .. خفض استقبال الحالات غير الطارئة بنسبة 70% .. تفاصيل

4 إجراءات لـ التعليم العالي لحماية أطباء المستشفيات الجامعية من كورونا

مؤسسة جيزة للأنظمة التعليمية تطلق مبادرة لتكاتف المجتمع لمواجهة كورونا

لحماية الأطباء والمرضى .. أهل مصر للتنمية: نفذنا قناعا واقيا للوجه يحمي من عدوي كورونا

لحماية الجيش الأبيض .. مبادرة شبابية لمواجهة نقص الكمامات الطبية بفكرة مبتكرة .. فيديو

بعد رفع مكافأة أطباء الامتياز.. إجراءات مهمة للدولة حفاظا على جيشها الأبيض بالمستشفيات الجامعية

ترشيحاتنا

صحيفة مغربية: وليد أزارو قنطرة لاعب الوداد للانضمام إلى الأهلي

للمرة الأولى.. هيونداي توسان 2021 تظهر بالشكل المتوقع.. صور

بسبب كورونا.. طبيب يلقى مصرعه وزوجته ونجله يصارعان الموت في المستشفى

الرئيس السيسي يجتمع بوزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة

مشهد يدمي القلوب.. جثث ضحايا فيروس كورونا ملقاة بشوارع إيطاليا.. فيديو

رئيس الزمالك القادم.. طارق حامد يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقبعة سوداء ومكياج صارخ.. هاجر أحمد تبهر متابعيها بإطلالة كلاسيكية

بيج x أبيض.. دعاء فاروق تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

العالم على وشك الانتهاء.. السماء تغضب بسبب فيروس كورونا