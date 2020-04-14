مهاب أشرف لاعب الزمالك في حوار لـ صدى البلد: إيهاب جلال صاحب قرار تصعيدي للفريق الأول.. حازم إمام مثلي الأعلى.. وهدفي تحقيق البطولات مع الأبيض

مهاب أشرف لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2000 وواحد من أبرز نجوم القطاع.



مهاب من مواليد 30 أغسطس 2000 بمركز مغاغة محافظة المنيا ويجيد اللعب في أكثر من مركز كلاعب وسط وصانع ألعاب وجناح هجومي.



اللاعب تحدث عن بدايته وطموحاته ومثله الأعلى خلال هذا الحوار :-





* كيف ومتى تم انضمامك للنادي، ومن قام باختيارك؟





انضممت للنادي الأبيض منذ ٦ سنوات عن طريق الاختبارات من خلال صديق لأخي كان يلعب في النادي وشاهدني أكثر من مرة وأنا ألعب كرة وتحدث مع كابتن محمد حسن المدرب بالنادي ورشحني له، عقب ذلك.



توجهت للزمالك وتم اختباري في بعض المباريات الودية والحمدلله ربنا وفقني وحققت حلمي في التواجد بالقلعة البيضاء.





* من قام بتصعيدك للفريق الأول، ومتى؟





الذي قام بتصعيدي للفريق الأول كابتن بدر حامد سنة 2017 في فترة تولي كابتن إيهاب جلال المسئولية، وكانت هناك مباراة ودية في فترة توقف الدوري في ذلك الوقت، وطالب بمتابعة أكثر من ناشئ وقام كابتن بدر بترشيحي ودعوت الله بالحصول على فرصة وبالفعل شاركت وربنا كرمني وأحرزت هدفا وقدمت مباراة طيبة ونلت إشادة المدير الفني كابتن إيهاب جلال وقالي لي "مفيش نزول الناشئين تاني" وربنا كرمني وفضلت مع الفريق.





* من هو مثلك الأعلي محليا وعالميا؟

محليا الكابتن حازم إمام الكبير، وعالميا ايسكو.





* كيف ترى مشوارك مع فريق الناشئين هذا الموسم؟





نسير بخطى ثابتة في البطولات الخاصة بفريق 2000 بقيادة كابتن رفاعي محمد المدير الفني، وأحرزت هذا الموسم ١٠ أهداف.





* أمنياتك مع النادي الفترة المقبلة؟