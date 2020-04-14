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أصل الحكاية

وزير التعليم السعودي يوجه بتسليم 3445 مبنى تعليميا ضمن خطة إسكان العمالة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:29 م
وزير التعليم السعودي
وزير التعليم السعودي
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عبدالله قدري
وجه وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ، بتسليم 3445 مبنى تعليميًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لإنجاح خطتها في إسكان العمالة ضمن التدابير الاحترازية لجائحة كورونا.

وتضمن توجيه آل الشيخ بتسليم 3313 مبنى تابعًا لـ47 إدارة تعليم في مناطق ومحافظات المملكة، و132 مبنى تابعًا للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك ضمن لجنة مخصصة تم تشكيلها بشكل عاجل لحصر المباني التي يمكن استخدامها كمراكز إيواء مؤقتة في جميع مناطق المملكة؛ لدعم خطة وزارة الشؤون البلدية في إسكان العمالة، وتهيئة الأماكن المناسبة لهم، وذلك وفق نماذج مفصلة تحتوي على إحداثيات كل مبنى وموقعه، والطاقة الاستيعابية له، ومساحته، والتأثيث المتوفر بداخله.

وأكد وزير التعليم أن جميع إمكانات الوزارة البشرية والفنية والمباني مسخرة لجهود الدولة ومؤسساتها للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم تتكامل مع الجهود الوطنية في الدعم والمساندة لكل ما يحقق المصلحة العليا للوطن، والعمل كفريق واحد لتجاوز جائحة كورونا التي تعيشها دول العالم اليوم.

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