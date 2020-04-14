دار الإفتاء: كورونا لا يؤثر على الصوم ويقوي المناعة في مواجهة الفيروس

أكدت دار الإفتاء منذ قليل عبر صفحتها الرسمية أن المسئولين بها اجتمعوا مع لجنة طبية متخصصة وأجمعت هذه اللجنة أن فيروس "كورونا" لا يؤثر على الصوم وأكدت أن الصوم يقوي المناعة في مواجهة هذا الفيروس .



