"استصلاح الأراضي" يزيل 22 حالة تعدي على الأراضي خلال أسبوع.. وينتهي من تطهير 31 مسقى ومصرف

كشف قطاع استصلاح الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إزالة نحو 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مهدها، بمساحة اجمالية تقدر بحوالي 8437 مترًا مربعًا، خلال الأسبوع الماضي، وذلك بمراقبات السويس والفيوم ومطروح والإسكندرية والبستان وبنجر السكر وبورسعيد، ذلك بالإضافة الى بحث والرد على 65 نقطة متغير مكاني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي، حول أبرز جهود وأنشطة القطاع خلال هذا الأسبوع.

وأكد رئيس قطاع الاستصلاح، مواصلة جهود دعم مزارعي محصول القمح، ومبادرة، ازرع، التي تستهدف دعم صغار مزارعي القمح، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية التنسيقية بالمبادرة، مشيرا إلى متابعة توافر الأسمدة المدعمة للمزارعين، وتوزيعها على المستفيدين، وفقا لمنظومة الحكومة وكارت الفلاح، وأوضح أنه تم قد تم متابعة عمليات الصرف من خلال جولات ميدانية، والمرور أيضا على الزراعات في جنوب غرب التحرير وكفر الشيخ.

وأشار فوزي، إلى انه تم عقد 11 ندوة إرشادية حول موضوعات حيوية مثل دعم وتطوير نظم الري، والرعاية البستانية لأشجار الموالح كما تم عقد 12 مدرسة حقلية بمراقبتي غرب النوبارية والدقهلية لمحاصيل (البنجر، الفاصوليا، الفراولة، القمح).



وأكد رئيس قطاع استصلاح الأراضي، انتهاء أعمال تطهير 15 مسقى فرعية وخاصة بطول 16 ألف متر، وتطهير 16 مصرفًا بطول 12 ألفًا و 700 متر بمراقبتي كفر الشيخ وشمال البحيرة، لضمان كفاءة وصول المياه للأراضي المستصلحة.