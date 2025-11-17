التشجع على التحول للزراعة العضوية.. ندوة بإعلام الداخلة بالوادي الجديد

نظم مجمع اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ندوة علمية تحت عنوان " الزراعة العضوية ودورها في الحفاظ على البيئة والصحة العامة " اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات بالمجمع .

إستهدفت الندوة تسليط الضوء على مفهوم الزراعة العضوية وتوعية وحث المزارعين على الأخذ بها لأهميتها في الحفاظ على البيئة والصحة العامة ، وفي الوقت ذاته بحث التحديات التي تجابه التوسع في الزراعة العضوية .

حاضر في الندوة مدير المشروعات في الجمعية المصرية للزراعة الحيوية الدكتورة نجلاء أحمد ، والدكتور يوسف دياب مدير مركز البحوث الزراعية بالداخلة، وحضرها عدد من المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي ولفيف من القيادات الشعبية بالمحافظة .

وأوضحت الدكتورة نجلاء أحمد أن الزراعة العضوية هي نظام إنتاج يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين الإنتاج الزراعي وحماية البيئة والصحة العامة وذلك من خلال تبني ممارسات زراعية مستدامة وصديقة للبيئة، مشيرة إلى أن الزراعة العضوية تعتمد على العمليات والموارد الطبيعية بدلا من استخدام المواد الكيميائية مثل المبيدات والأسمدة الصناعية والكائنات المعدلة وراثيا بهدف إنتاج غذاء صحي ومغذي مع الحفاظ على التربة وحماية البيئة.

وأكدت أن الزراعة العضوية مهمة للعديد من الأسباب أهمها أنها توفر نظاما زراعية صحيا ومستداما يضمن إنتاج الغذاء للأجيال القادمة ويحافظ على الموارد الطبيعية ، كما أنها توفر غذاء عالي الجودة بما يدعم الأمن الغذائي ، وفي الوقت ذاته تقدم حلولا فعالة للعديد من المشاكل البيئية مثل تدهور التربة وتلوث المياه وتغير المناخ .

ومن جانبه شدد الدكتور يوسف دياب مدير مركز البحوث الزراعية بمركز الداخلة على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات الحكومية والأهلية لتشجيع هذه الزراعة باعتبارها مصلحة عامة تنعكس في النهاية على الصحة العامة للمواطنين ، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية التوعية بأهمية هذه الزراعة وتشجيع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي على تطبيقها ، مشيدا بمبادرة الهيئة العامة للاستعلامات في التوعية بهذا الموضوع الهام .

وأشار الدكتور يوسف دياب إلى أنه على المستهلكين أيضا دورا هاما من خلال البحث عن المنتجات الطبيعية في الأسواق وتشجيعها لأن هذا الأمر من شأنه تشجيع وتقوية المزارعين وذلك من منطلق تضافر الجهود ، كما أن تشجيع هذه الزراعة يساعد في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الإستيراد٠

وكانت الندوة قد توصلت إلى العديد من التوصيات من أهمها تكثيف حملات التوعية حول أهمية الزراعة العضوية وفوائدها البيئية والصحية ، وتقديم التسهيلات للمزارع من أجل التحول للزراعة العضوية بشكل تدريجي .

أدارت الندوة مروة محمد الاعلامية بمركز إعلام الداخلة تحت إشراف مدير المركز محسن محمد .