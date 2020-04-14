استخدام كالكينس دواء السرطان لعلاج فيروس كورونا.. الصحة العالمية توضح الحقيقة

تستعد شركة بريطانية سويدية، متخصصة في إنتاج الأدوية، لإجراء تجارب سريرية على دواء يستخدم في علاج بعض أنواع سرطان الدم، على أمل أن يفيد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وستقوم شركة أسترا زينيكا باختبار دواء "كالكينس" للسرطان لتقييم مدى قدرته على التحكم في الاستجابة المفرطة لنظام المناعة لدى المصابين بـ"كوفيد-19" الذين يعانون من أعراض حادة.





وينتمي دواء كالكينس (الاسم العلمي أكالابرتينيب) إلى فئة من الأدوية تمنع أمراض المناعة الذاتية.





ويستخدم الدواء حاليا في علاج بعض أنواع سرطان الدم.





ويتنافس دواء كالكينس مع دواء إمبروفيكا كعلاج لسرطان الدم الليمفاوي المزمن الذي يُعتبر من أكثر أنواع سرطان الدم شيوعا عند البالغين، والذي أنتجته شركة أب-في الأمريكية للأدوية وشركة جونسون آند جونسون المتخصصة في الأجهزة الطبية والأدوية.









وأعلن مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، انه حتي الان لايوجد اي دواء يعالج فيروس كورونا المستجد.













وأوضح المكتب، ان منظمة الصحة العالمية تسعي سعيًا حثيثًا، بالتعاون مع الباحثين والأطباء حول العالم، إلى استقصاء علاجات ممكنة للفيروس.









ويشمل ذلك البحث في ما إذا كانت الأدوية المضادة للفيروسات الحالية لها تأثير على الفيروس إلا أن العمل لا يزال في مرحلة مبكرة، ولم تصدر أي توصيات.





وظهرت مؤخرا ادعاءات بوجود دواء لفيروس كورونا المستجد، يسمي بلاكوينيل.







