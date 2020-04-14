AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

استخدام كالكينس دواء السرطان لعلاج فيروس كورونا.. الصحة العالمية توضح الحقيقة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:44 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
تستعد شركة بريطانية سويدية، متخصصة في إنتاج الأدوية، لإجراء تجارب سريرية على دواء يستخدم في علاج بعض أنواع سرطان الدم، على أمل أن يفيد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وستقوم شركة أسترا زينيكا باختبار دواء "كالكينس" للسرطان لتقييم مدى قدرته على التحكم في الاستجابة المفرطة لنظام المناعة لدى المصابين بـ"كوفيد-19" الذين يعانون من أعراض حادة.

وينتمي دواء كالكينس (الاسم العلمي أكالابرتينيب) إلى فئة من الأدوية تمنع أمراض المناعة الذاتية.

ويستخدم الدواء حاليا في علاج بعض أنواع سرطان الدم.

ويتنافس دواء كالكينس مع دواء إمبروفيكا كعلاج لسرطان الدم الليمفاوي المزمن الذي يُعتبر من أكثر أنواع سرطان الدم شيوعا عند البالغين، والذي أنتجته شركة أب-في الأمريكية للأدوية وشركة جونسون آند جونسون المتخصصة في الأجهزة الطبية والأدوية.


وأعلن مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، انه حتي الان لايوجد اي دواء يعالج فيروس كورونا المستجد.



وأوضح المكتب، ان منظمة الصحة العالمية تسعي سعيًا حثيثًا، بالتعاون مع الباحثين والأطباء حول العالم، إلى استقصاء علاجات ممكنة للفيروس. 


ويشمل ذلك البحث في ما إذا كانت الأدوية المضادة للفيروسات الحالية لها تأثير على الفيروس إلا أن العمل لا يزال في مرحلة مبكرة، ولم تصدر أي توصيات.

وظهرت مؤخرا ادعاءات بوجود دواء لفيروس كورونا المستجد، يسمي بلاكوينيل.


وأوضحت شركة دواء عالمية، بفرنسا، أنها أجرت العديد من التجارب المختلفة لدواء بلاكوينيل، المعالج لفيروس كورونا، المضادّ للمصابين بـ الملاريا على عدد من المصابين بفيروس كورونا الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمل لا يزال موجودا.. لقاحات محتملة لعلاج فيروس كورونا

بعد شهور.. الصين تعتمد دواء كورونا النهائي

هل يساعد تناول أوسيلتاميفير في الشفاء من كورونا.. الصحة العالمية ترد

بلاكوينيل الفرنسي.. الصحة العالمية تحسم جدل اكتشاف عقار لعلاج كورونا

حقيقة أم شائعة.. كيف يشفى مريض كورونا بـ علاج الملاريا ؟

بعد إعلان ترامب.. الصحة العالمية تحسم مصير علاج الكورونا بـ دواء الملاريا

ترشيحاتنا

خبراء: جائحة كورونا قد تؤدي لتكاثر فئران أكثر عدوانية في المستقبل

قبل النوم .. مجموعة أعشاب مهملة تنسف الدهون بالجسم

"الديهي": جمال ريان كشف أن والد أمير قطر فقد شرفه

رانيا يوسف ترقص "هولا هوب" في الحجر المنزلي.. شاهد

وزير التموين للمواطنين: لا للتجمعات في شم النسيم

تجويع الفيروس.. طبيب: التباعد الجسدي حل سحري للقضاء على كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تاتو جديد وفستان مكشوف.. سلمى أبو ضيف بإطلالة تبرز جمال أنوثتها

قبل النوم .. مجموعة أعشاب مهملة تنسف الدهون بالجسم

بعد ارتفاع عدد المصابين.. تعرف على أهم طرق الوقاية لعدم الإصابة بفيروس كورونا