لاقتراب شهر رمضان.. طريقة عمل الخيار المخلل عشان تكملى سفرتك

يعد الخيار المخلل من المخللات السهلة والسريعة، والتى يمكن أن يتم تناولها من تانى يوم، كما تحتار العديد من السيدات حول الأطباق التى يفضل تقديمها خلال شهر رمضان، وتتناسب مع جميع الأكلات





ولذلك نقدم لكى طريقة عمل الخيار المخلل على طريقة الشيف شربينى





المكونات:

خيار مقطع

خل





مقادير خلطة تتبيلة المخلل:





كرفس – ثوم – ملح – ليمون بقشره – خل – جزر – فلفل أخضر حار – سكر – هريسة شطة – حبهان – كزبرة.





طريقة تحضير خلطة التتبيلة:





- احضري محضرة الطعام وضعي بها الكرفس والثوم والليمون بقشرة مقطع نصفين، ثم أضيفي الملح، وقومي بخلط جميع المكونات وفرمها في محضرة الطعام.





- بعد ذلك ضعي هذا الخليط في بولة كبيرة.





- الآن قومي بتقطيع الجزر إلى شرائح وضعيها في محضرة الطعام، ثم قومي بفرم الجزر جيدًا، وضعيه في البولة فوق خلطة الكرفس والليمون.





- بعد ذلك ضعي قرون فلفل أخضر حار في محضرة الطعام، وقومي بفرمه جيدًا، ثم ضعيه في البولة مع الجزر والكرفس والليمون وباقي الخلطة.





- بعد ذلك أضيفي في البولة مع الخليط السابق الملح بكمية كبيرة، وكمية كبيرة من السكر، ثم أضيفي هريسة شطة بكمية حسب الرغبة، ثم أضيفي الخل بكمية كبيرة، وأضيفي الحبهان وكزبرة خضراء مفرومة، وبعدها قلبي جميع المكونات معًا حتى يصبح لديكِ خلطة رائعة للمخلل









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طريقة عمل الخيار المخلل:





- قومي بتقطيع الخيار إلى شرائح حسب رغبتك.





- بعد ذلك قومي بوضع كمية من الخيار المقطعة في برطمان نظيف معقم، ثم قومي بوضع كمية من خلطة تبيلة المخلل، بعد ذلك طبقة من الخيار وطبقة أخيرة من خلطة التتبيلة.





- بعد ذلك أضيفي كمية من الخل حتى يغمر الخيار المخلل بالكامل، حتى يصل لنهاية البرطمان.





- بعد ذلك ضعي على وجه البرطمان كمية من الملح، ثم قومي بإغلاق البرطمان جيدًا.





- اتركي مخلل الخيار لمدة 20 يوم تقريبًا حتى يتخلل، ثم تناوليه بجانب الأطباق وبالهنا والشفا.





- وينصح خلال فترة التخليل بقلب البرطمان كل ثلاثة أيام، مرة مقلوب على وجه البرطمان من ناحية الغطاء ومرة معدول، لتخليله جيدًا.



