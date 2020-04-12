عشان هتحتجيها كتير.. طريقة عمل الكريمة اللباني خطوة بخطوة

تعد الكريمة اللبانى من المكونات الهامة فى الطبخ لدى العديد من السيدات، ولكن نظرًا لظرف الاقتصادية التى يعانى منها البعض نقدم لكى طريقة عمل الكريمة اللبانى فى المنزل..





على طريقة الشيف أميرة شنب





مقادير الكريمة اللباني





- كيلو لبن

- ماء مثلج





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طريقة تحضير الكريمة اللباني

* ضعى اللبن على النار ليغلى ثم اغلقي النار عندما يبدأ اللبن فى الغليان





* ضعي ثلج وماء في طبق عميق ثم ضعي اللبن في طبق اخر فوق طبق الماء المثلج





* عندما يبدأ اللبن فى تكوين وجه ضعيه فى الطبق العميق الذى يجب أن يكون ملامسا للمياه بالثلج وابدأى بخفقه بهدوء لمده 15 دقائق حتى تصل درجة حرارة اللبن لدرجة حرارة الثلاجة





* بعد ربع ساعه من الخفق المستمر ادخلى اللبن الى الثلاجة لمدة ساعتين





* اخرجي اللبن من الثلاجة ثم اخفقيه من جديد حتى تتكون طبقة من الكريمة على وجه اللبن





* ارفعيها بالملعقه واستمرى فى الخفق حتى تحصلى على قوام مماثل للزبدة سميك نوعا ما و بهذا تحصلين على كريمة لبانى



