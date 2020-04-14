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أخبار البلد

الأنبا إرميا ينعى شهيد الوطن والواجب المقدم محمد فوزي الحوفي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:51 م
الأنبا إرميا
الأنبا إرميا
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سامح سلام

أكد نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي أنه يقدم التحية لرجال الشرطة لبسالتهم في مواجهة الإرهاب وسجلهم المشرف وأعمالهم البطولية.


ونعى نيافة الأنبا إرميا  شهيد الوطن والواجب والأداء البطولي المقدم محمد فوزي الحوفي، طالبا من الله عزاء لأسرته ومحبيه.


نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني شهيد الوطن المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه، جراء اقتحام قوات مكافحة الاٍرهاب لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.


وقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في بيان لها - خالص العزاء لأسرة الشهيد الحوفي وتصلي أيضًا من أجل المصابين.


كما وجهت الكنيسة التحية لرجال الشرطة المصرية الذين يقدمون أرواحهم في سبيل التصدي للإرهاب، فداءً للوطن.


وأكدت الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني تضامنها الكامل مع القوات المسلحة وأجهزة الشرطة الباسلة وكافة القوى الوطنية في معركتهم مع الإرهاب الغاشم، فلن تزيدنا هذه العمليات الإرهابية الغادرة سوى إصرارًا وتمسكًا بالحفاظ على وحدة النسيج الوطني كحائط صد في مواجهة الإرهاب وغيره من التحديات.


وأضاف بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنها سنظل تصلي ليحفظ الله القدير مصر وشعبها من كل سوء.

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