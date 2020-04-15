الحضري ينعى المقدم محمد فوزي الحوفي





كتب عصام الحضري عبر تويتر قائلا "‏رحم الله الشهيد المقدم محمد فوزي شهيد الواجب والتضحية من أجل إنقاذ الأبرياء اللهم اغفر له وارحمه وصبر اهله وحسبنا الله ونعم الوكيل في الارهاب الغاشم والإرهابيين".





ونجحت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، في استهداف وكر لمجموعة إرهابية وذلك بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، كانت تستعد للقيام بعمل إرهابى بالتزامن مع أعياد الأقباط.









وقد بادلت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية النيران مع المجموعة الإرهابية، وقد نجحت الأجهزة الامنية فى القضاء على جميع العناصر الإرهابية والتى بادرت بإطلاق النيران مع القوات، وقد استشهد المقدم محمد فوزي الحوفي، أحد أبطال الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية أثناء عملية تنفيذ مهاجمة الوكر الإرهابي.





وطالبت قوات الشرطة المواطنين عدم الاقتراب من منطقة تبادل إطلاق النيران حفاظا على أرواحهم والابتعاد تمام عن المنطقة الخطر.

نعى الكابتن عصام الحضري استشهاد المقدم محمد فوزي خلال الهجوم على وكر للعناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة وتبادل إطلاق النيران مما أسفر عن استشهاده.