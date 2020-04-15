AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خريجي الأزهر: الشريعة الإسلامية توعدت من يسفك الدماء بأشد العقاب

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:05 ص
خريجي الأزهر: الشريعة
خريجي الأزهر: الشريعة الإسلامية توعدت من يسفك الدماء
Advertisements
محمد شحتة
أشادت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببسالة وبطولة رجال قوات الأمن في استهداف وكر لمجموعة إرهابية في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، كانت تستعد للقيام بعمل إرهابي، بالتزامن مع أعياد الإخوة المسيحيين، حيث نجحت قوات الأمن في القضاء على جميع العناصر الإرهابية والتى بادرت بإطلاق النيران مع القوات، وقد استشهد المقدم محمد فوزي الحوفي، أحد أبطال الأمن الوطني أثناء العملية.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، إن رجال القوات المسلحة يضحون بأرواحهم حفاظا على أرض مصر وحماية شعبها العظيم، قياما بدورهم الذي عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله" [رواه الترمذي]. 

وطالبت المنظمة بضرورة استمرار جهود قوات الأمن من الجيش والشرطة فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره، مؤكدة أن التنظيمات الإرهابية أبعد ما تكون عن الإسلام في جملته وتفصيله، وأنها لا ترعى حرمة لمؤمن، ولا لنفس بشرية، ولا لممتلكات فردية أو قومية، ولكنهم يحادون الله ورسوله غير مبالين بوعيد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

وأشار البيان إلى أنه في الوقت الذي تتكاتف فيه الإنسانية أجمع لمواجهة خطر الفيروس القاتل، إنقاذا لحياة البشر، تسعى قوى الشر لنشر الفساد والخراب في المجتمعات. 

وقالت المنظمة إن الشريعة الإسلامية توعدت من يسفك الدماء أو يعتدي على الأموال أو يروع الآمنين بأشد العقاب في الدنيا وفي الآخرة، بل اعتبرته باغيا محاربا لله ورسوله، وأوجبت عليه حدا دنيويا إلى جانب العقاب الأخروي، قال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة: ٣٣].

وأكدت المنظمة أن هذه العمليات الغادرة لن تزعزع أمن مصر، أو تنال من أمنها واستقرارها، إذ أن تأمين مصر وأهلها وعد من الله تعالى، حيث قال في كتابه الكريم: (ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ) [يوسف: ٩٩]. 

وتقدمت في ختام بيانها بخالص العزاء لأسرة شهيد الواجب الوطني، المقدم محمد فوزي الحوفي، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منظمة خريجي الأزهر: قتل الأبرياء محاربة لله ورسوله

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: التاريخ سيخلد بطولات القوات المسلحة والشرطة

فرج عامر: شهادة الأزهر بدور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب تاريخية

الشيخ المربي الكامل طبيب القلوب والأنفس

النواب ينعى شهيد أحداث الأميرية: الأفعال الخسيسة تزيد قوة وتكاتف مؤسسات الدولة

جامعة الأزهر تنعى شهيد الوطن المقدم محمد فوزي الحوفي

ترشيحاتنا

الجيش الأمريكي يحسم الجدل حول تصنيع فيروس كورونا معمليا.. تفاصيل

هاني الناظر يكشف عن علاج جديد لكورونا يتم تجربته بداية من الغد.. فيديو

وزير التموين يكشف عن موقفه بشأن الحظر الكلي

هجوم الجراد الصحراوي.. الأمم المتحدة: إثيوبيا على شفا المجاعة.. والخطر يزحف نحو السعودية

شياطين.. رامي رضوان عن الخلية الإرهابية بالأميرية

خالد الغندور يفتح النار على اللجنة الخماسية بسبب قرار تقليل عدد الأجانب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 طرق تحميك من الفشل الكلوي

لأول مرة .. BMW الفئة الخامسة 2021 تظهر بشكلها المتوقع.. صور

هتنقذك فى رمضان.. خطوات سحرية لتنظيف أواني الملوخية واللبانة