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رياضة

حسام حسن: لا أحتمي في الجماهير.. ورحيلي عن بيراميدز بسبب التدخل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:30 ص
حسام حسن
حسام حسن
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حسام الحارتي
أكد حسام حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه لا يحتمى في حب الجماهير خلال عمله فى مجال التدريب كما يروج البعض، قائلا: "عملي هو من يدفع الجماهير للتمسك ببقائي".

وأضاف حسام حسن خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس":" حب الجماهير لن يكون السبب فى بقائي بمنصب، بل عملي والنتائج هي سبب تواجدي في قيادة الفريق .

وأوضح: تعبنا في النادي المصري لحد ما بنينا فريق بمساعدة الإدارة وهما مكنوش مصدقين اننا موافقين والفريق مكنش فيه جون وكانوا مطلعين أحمد الشناوي إعارة لحد ما اجتهدنا وبنينا فريق بفضل الله وجمهور المصري، ونجحنا فى الوصول للمربع الذهبي، وواجهنا الأهلي في نهائي الكأس".

واستطرد:" " تفاجأت أن الإدارة ستقوم ببيع بعض اللاعبين وليس لهم بديل، وهذا الأمر كان سيتسبب فى فشلنا، لذلك قررت الرحيل، وحينما رحلت لم يكن لدى عرض من بيراميدز، وقررت خوض التجربة.

وأكد أن العرض المالي لم يكن السبب في تولي قيادة بيراميدز، مضيفا أن رحيله عن قيادة المصري؛ جاء بسبب رفضه بعض السياسات داخل الفريق.
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